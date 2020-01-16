В правительстве Чечни объяснили, почему Кадыров временно оставил должность

11:20 Источник: Эхо Москвы

В правительстве Чечни объяснили, почему Рамзан Кадыров временно оставил должность главы республики. Это произошло уже третий раз за год.

Рамзан Кадыров приболел, ему необходимо пройти курс лечения. После этого он продолжит исполнять в полном объёме обязанности главы Чечни, сообщил агентству РИА его пресс-секретарь Альви Каримов. В руководстве республики агентству Интерфакс пояснили, что по закону Чечни на время отпуска или временной нетрудоспособности руководитель передаёт свои полномочия другому человеку. Это ничем не отличается от других российских регионов. Что со здоровьем Кадырова – не уточняют. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в своём телеграм-канале пишет о цитата «мелких проблемах» с самочувствием главы республики. Напомню, Кадыров из-за временной нетрудоспособности передал обязанности председателю правительства Муслиму Хучиеву. Распоряжение на сайте главы региона появилось вчера — в день обращения президента к Федеральному собранию и последовавшему затем заявлению премьера Медведева об уходе правительства в отставку. В прошлом году Кадыров передавал свои полномочия Хучиеву дважды, ссылаясь на временную нетрудоспособность. Так в феврале он на время перестал руководить республикой из-за гриппа. Кадыров позже пояснил, что сильно простудился во время поездки в горы.

Согласно конституции Чечни, глава может временно отойти от власти, взяв отпуск или серьёзно заболев. Эхо Москвы