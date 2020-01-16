Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Мишустина
12:00 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Федеральной налоговой служба Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на должность премьер- министра, попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
В основании для внесения в базу на сайте сообщается, что Мишустин "сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым".
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