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В Кабо-Верде скончался один из задержанных в прошлом году российских моряков

12:05 16.01.2020 Источник: Интерфакс

В больнице города Прая в Кабо-Верде скончался один из российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на судне ESER в январе 2019 года, сообщил в четверг депутат Госдумы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер.

На своей странице в соцсетях Веллер рассказал, что моряк Сергей Животов скончался "после достаточно долгой болезни". Депутат отметил, что российское посольство и адвокат ранее добились временного перевода Животова из тюрьмы в больницу Праи, где моряк почувствовал улучшение.

"Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая", - отметил Веллер.

Депутат выразил соболезнования семье моряка.

В ноябре 2019 года Веллер сообщал, что суд по делу российских моряков в Кабо-Верде начнется в последней декаде января 2020 года.

1 февраля 2019 года стало известно, что в порту Прая (Кабо-Верде) было задержано судно, на котором находились российские моряки, подозреваемые в контрабанде 9 тонн кокаина.

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