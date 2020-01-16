В Кабо-Верде скончался один из задержанных в прошлом году российских моряков
12:05 16.01.2020 Источник: Интерфакс
В больнице города Прая в Кабо-Верде скончался один из российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на судне ESER в январе 2019 года, сообщил в четверг депутат Госдумы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер.
На своей странице в соцсетях Веллер рассказал, что моряк Сергей Животов скончался "после достаточно долгой болезни". Депутат отметил, что российское посольство и адвокат ранее добились временного перевода Животова из тюрьмы в больницу Праи, где моряк почувствовал улучшение.
"Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая", - отметил Веллер.
Депутат выразил соболезнования семье моряка.
В ноябре 2019 года Веллер сообщал, что суд по делу российских моряков в Кабо-Верде начнется в последней декаде января 2020 года.
1 февраля 2019 года стало известно, что в порту Прая (Кабо-Верде) было задержано судно, на котором находились российские моряки, подозреваемые в контрабанде 9 тонн кокаина.
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