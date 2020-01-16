Медведев объявил благодарность сенатору Клишасу
12:20 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев объявил благодарность сенатору Андрею Клишасу за активную законотворческую деятельность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Клишас один из авторов самых резонансных законов прошлого года: об изоляции Рунета и наказании за фейковые новости и неуважение к власти в интернете. Сенатор также предлагал блокировать пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации, но документ не был поддержан, — напоминает сайт МБХ-Медиа. Эхо Москвы
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