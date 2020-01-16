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Почти 75% россиян планируют сменить работу в 2020 году - опрос

12:32 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти три четверти опрошенных россиян планируют менять работу в 2020 году, причем 53% из них - по причине недостаточного уровня зарплаты. Об этом в четверг говорится в результатах опроса сервиса "Работа.ру".

"Только 26% опрошенных планируют продолжить работу на текущем месте в 2020 году. 74% респондентов отметили, что хотят сменить работу", - говорится в результатах опроса.

Самая частая причина смены работы - низкий уровень зарплаты (53%). Практически каждый четвертый (24%) планирует поменять работу, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Слишком большой объем работы заставил задуматься о смене работы 6% опрошенных. Плохие отношения с начальством и коллегами стали причиной смены работы для 3,5% и 0,5% людей соответственно.

Порядка 13% чаще всего отмечали слишком большое расстояние от дома до работы, неудобный график занятости, смену места жительства и несоответствие работы полученному образованию.

Опрос проводился в январе 2020 года среди 3 тыс. работающих россиян старше 18 лет по всей территории РФ.

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