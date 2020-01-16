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Мишустин считает, что "лучше ничего не трогать" в пенсионной системе

13:00 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мишустин посоветовал «ничего не трогать» в пенсионной системе. На встрече с фракцией КПРФ кандидат в премьер-министры высказал своё отношение к возможным изменениям в пенсионном законодательстве.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», — процитировал Михаила Мишустина депутат Алексей Корниенко.

При этом претендент на пост премьера заявил, что своей основной задачей видит борьбу с бедностью.

По итогам встречи с Мишустиным коммунисты заявили о намерении воздержаться на голосовании по его кандидатуре. Единороссы пообещали единогласно поддержать, представители ЛДПР пока не определились.  Говорит Москва

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