В Россию прибыл новый посол Франции

13:20 Источник: Эхо Москвы

Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию. В ближайшее время он вручит верительные грамоты МИДу и президенту, — говорится в сообщении французского посольства в Фейсбуке. До начала января Леви руководил дипломатической миссией Франции в Польше. Прежде он также был главой Дирекции по делам ЕС в МИДе Франции и работал французским послом в Чехии. Эхо Москвы