В Россию прибыл новый посол Франции
13:20 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию. В ближайшее время он вручит верительные грамоты МИДу и президенту, — говорится в сообщении французского посольства в Фейсбуке. До начала января Леви руководил дипломатической миссией Франции в Польше. Прежде он также был главой Дирекции по делам ЕС в МИДе Франции и работал французским послом в Чехии. Эхо Москвы
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