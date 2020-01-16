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НОВОСТИ

В Россию прибыл новый посол Франции

13:20 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Новый посол Франции Пьер Леви прибыл в Россию. В ближайшее время он вручит верительные грамоты МИДу и президенту, — говорится в сообщении французского посольства в Фейсбуке. До начала января Леви руководил дипломатической миссией Франции в Польше. Прежде он также был главой Дирекции по делам ЕС в МИДе Франции и работал французским послом в Чехии.  Эхо Москвы

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