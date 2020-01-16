В больнице №24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн
13:26 16.01.2020
Родители, которые не могут постоянно находиться рядом со своими недоношенными новорожденными детьми, в перинатальном центре московской городской больницы №24 получили возможность наблюдать за ними с помощью смартфона в онлайн-режиме. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, доступ к трансляции могут получить родители малышей, вес которых составляет более килограмма, и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. Об этом эксперименте было объявлено на открытой сегодня в столице ассамблее «Здоровая Москва».
«Мы надеемся, что это поможет родителям чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы», - заявила заммэра.
Трансляция с установленных в кувезах камер будет вестись круглосуточно семь дней в неделю. Чтобы получить доступ к трансляции нужно заполнить заявление, указав имя и дату рождения, данные паспорта, мобильный телефон и электронную почту, имя ребенка. Причем специальную ссылку на трансляцию родителям направят по электронной почте. Сохраняться видео не будет, а родителям не разрешат выкладывать скриншоты трансляции в соцсетях.
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