Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая - источник в СФ
14:00 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
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