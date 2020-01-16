Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая - источник в СФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.