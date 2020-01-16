Верховная Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

14:12 Источник: Интерфакс

Верховная Рада Украины в четверг приняла в целом законопроект "О полном общем среднем образовании".

Согласно законопроекту, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает, что лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учреждениях образования, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе с ежегодным увеличением такого объема (не меньше 40% в 9-м классе), а профильное среднее образование получают на государственном языке в объеме не менее 60% годового объема учебного времени.

Закон оговаривает также, что образовательные программы учреждений общего и среднего образования могут предусматривать изучение одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) вместе с государственным языком, английским или другим официальным языком Европейского Союза.