Главным министром в правительстве должен быть министр образования - Греф
14:32 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главным в любом правительстве должен быть министр образования. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме в рамках сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития".
"Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве - это министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода", - сказал Греф.
Он отметил, что в среду в ходе послания президента РФ Федеральному собранию услышал о необходимости внедрения учебных программ для маленьких детей.
"У нас до сих пор нет этого ГОСТа про так называемый soft skills - социальные, эмоциональные навыки, управление собой и взаимодействие с окружающими. Мы должны детей своих этому учить. Нужно работать с образовательной системой, только так можно радикально поменять ситуацию с доверием власти", - сказал он.
По словам Грефа, "если нет доверия бизнеса власти, невозможно проводить никакую экономическую политику".
Новости
- 15:38 16.01.2020
- Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром
- 15:32 16.01.2020
- Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны
- 15:19 16.01.2020
- Мэр Собянин: За 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет
- 15:12 16.01.2020
- Анонсированные Путиным изменения являются подготовкой к транзиту президентских полномочий - Шульман
- 15:00 16.01.2020
- Турция отправляет своих военнослужащих в Ливию - Эрдоган
- 14:54 16.01.2020
- Новикомбанк начал профинансировать серийное производство вертолетов Ка-62
- 14:12 16.01.2020
- Верховная Рада приняла закон, ограничивающий образование на русском языке
- 14:00 16.01.2020
- Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая - источник в СФ
- 13:32 16.01.2020
- Хафтар согласился на участие в конференции по Ливии в Берлине - ТВ
- 13:26 16.01.2020
- В больнице №24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать