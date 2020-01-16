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Главным министром в правительстве должен быть министр образования - Греф

14:32 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главным в любом правительстве должен быть министр образования. Такое мнение он высказал, выступая на Гайдаровском форуме в рамках сессии "Доверие как фактор и инструмент экономического развития".

"Я пришел к выводу, что самый главный министр в правительстве - это министр образования. Не министр финансов, не министр экономики, а министр образования. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода", - сказал Греф.

Он отметил, что в среду в ходе послания президента РФ Федеральному собранию услышал о необходимости внедрения учебных программ для маленьких детей.

"У нас до сих пор нет этого ГОСТа про так называемый soft skills - социальные, эмоциональные навыки, управление собой и взаимодействие с окружающими. Мы должны детей своих этому учить. Нужно работать с образовательной системой, только так можно радикально поменять ситуацию с доверием власти", - сказал он.

По словам Грефа, "если нет доверия бизнеса власти, невозможно проводить никакую экономическую политику".

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