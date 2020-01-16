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Анонсированные Путиным изменения являются подготовкой к транзиту президентских полномочий - Шульман

15:12 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Изменения, анонсированные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, являются подготовкой к транзиту президентских полномочий. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

«Когда подходит время транзита полномочий, все начинают понимать, что передать их одному человеку затруднительно. Дальше начинают искать способ обойти эту сложность. Выбран так называемый «казахстанский вариант» – разделить мешок полномочий: что-то дать Госсовету, что-то Совету безопасности, что-то Госдуме, что-то Совету Федерации. Тогда фигура преемника, то есть нового президента, перестает быть тяжелой, а ее согласование — таким затруднительным», — пояснила Е.Шульман.

С ее точки зрения, таким образом руководство России хочет «ответить на вопрос: что бы такое сделать, чтобы в целом ничего не изменилось». «Однако преследуя эту цель, такие политические модели как наша могут вызвать более радикальные изменения, чем им хотелось бы. Никто не знает, чем в итоге это все кончится», — заключила Е.Шульман.

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