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Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

15:32 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора "рассмотрен ряд актуальных вопросов российско- израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста". "С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении Кремля.

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