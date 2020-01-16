Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром
15:38 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.
За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
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