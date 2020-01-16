Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром

15:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.