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НОВОСТИ

Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром

15:38 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

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