В ЦИК создана рабочая группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Центризбиркоме создана рабочая группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Ранее источник ТАСС в Совете Федерации сообщил, что всероссийское голосование по поправкам планируется провести до 1-го мая.

Президент, в частности, предложил дать российским законам приоритет над международным правом. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что это не приведет к самоизоляции России. По словам Толстого, в мире много стран, имеют такую норму и пугаться этого не нужно. Толстой назвал «почти колониальными» формулировки по поводу верховенства общепризнанных норм международного права, — сообщает РИА. Эхо Москвы