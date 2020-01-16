В ЦИК создана рабочая группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию
16:00 16.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В Центризбиркоме создана рабочая группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию, — сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Ранее источник ТАСС в Совете Федерации сообщил, что всероссийское голосование по поправкам планируется провести до 1-го мая.
Президент, в частности, предложил дать российским законам приоритет над международным правом. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что это не приведет к самоизоляции России. По словам Толстого, в мире много стран, имеют такую норму и пугаться этого не нужно. Толстой назвал «почти колониальными» формулировки по поводу верховенства общепризнанных норм международного права, — сообщает РИА. Эхо Москвы
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