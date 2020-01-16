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НОВОСТИ

По подозрению в получении особо крупной взятки задержан глава МВД Коми

17:00 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки. В отношении генерала Виктора Половникова возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По неофициальным данным, общая сумма взятки, полученной министром, составляет более 10 миллионов рублей.  Говорит Москва

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