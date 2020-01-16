Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.