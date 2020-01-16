Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева
17:12 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля.
Внесенными поправками в федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 "О безопасности" президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.
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