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НОВОСТИ

Путина попросили учесть права крымчан в поправках к Конституции

18:00 16.01.2020 Источник: Газета.Ru

Зампред Совета при президенте по права человека (СПЧ) Ирина Киркора, которая вошла в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, отметила, что согласно предложению президента России Владимира Путина, главой страны не сможет стать кандидат от Крыма.

«У меня вызывает вопрос, что президент высказал позицию об ограничении возможности быть избранным в качестве президента Российской Федерации лица, у которого обязательно должно быть гражданство Российской Федерации и отсутствовать иное гражданство. Мы таким образом исключаем жителей Крыма и Севастополя, я вижу в этом проблему. Президент высказал свою позицию по этому вопросу, в результате работы рабочей группы должен появится какой-то текст. Свое отношение в рамках рабочей группы каждый ее член должен высказать», — сказала Ирина Киркора.  Газета.Ru

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