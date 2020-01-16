Хафтар заявил, что готов соблюдать перемирие в Ливии - глава МИД ФРГ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заверил, что готов к соблюдению перемирия в Ливии. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази.

"Он пообещал соблюдать прекращение огня - независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал", - приводит слова министра агентство ДПА.