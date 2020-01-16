0
0
0
НОВОСТИ

Хафтар заявил, что готов соблюдать перемирие в Ливии - глава МИД ФРГ

18:40 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заверил, что готов к соблюдению перемирия в Ливии. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с Хафтаром в Бенгази.

"Он пообещал соблюдать прекращение огня - независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал", - приводит слова министра агентство ДПА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 16.01.2020
Путина попросили учесть права крымчан в поправках к Конституции
0
123
17:32 16.01.2020
Траты россиян на мобильные приложения впервые превысили $1 млрд
0
142
17:24 16.01.2020
Международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве
0
139
17:12 16.01.2020
Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева
0
168
17:00 16.01.2020
По подозрению в получении особо крупной взятки задержан глава МВД Коми
0
189
16:40 16.01.2020
Власти Москвы увеличат объем строительства медучреждений - мэр Собянин
0
178
16:33 16.01.2020
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
0
220
16:12 16.01.2020
Международные договоры могут быть приоритетнее законов, но не Конституции РФ - Путин
0
220
16:00 16.01.2020
В ЦИК создана рабочая группа, которая представит предложения по процедуре голосования по поправкам в Конституцию
0
244
15:38 16.01.2020
Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьер-министром
0
225

Возврат к списку