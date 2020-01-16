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Онищенко не согласился с озвученной Скворцовой статистикой употребления алкоголя в РФ

20:00 16.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Онищенко поспорил со Скворцовой о снижении потребления алкоголя в России. Ранее министр здравоохранения России заявила, что за последние 10 лет граждане нашей страны стали употреблять спиртное в два раза реже.

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва» не согласился с такой статистикой.

«Потребление алкоголя снизилось. Это очевидно, но не в два раза, а на треть. Если раньше было 18 литров на душу, то сейчас — десять. Наша государственная статистика считает потребление алкоголя по продажам. Например, я купил в магазине, пробил, и этот чек попадает [в статистику — прим. ГМ]. При этом у нас есть нелегальный оборот алкоголя, он тогда составлял до 40%, и это признавало само правительство. У нас есть ещё легальный оборот, но не алкоголя, а медицинского спирта в виде настоек, легальный оборот спирта, который использовался для производства парфюмерно-косметических изделий».

Онищенко отметил, что в России недостаточно борются с потреблением алкоголя.

«Принимаемых мер недостаточно. У нас потребление колеблется на цифре 10 литров, а критическая норма, установленная ВОЗ, это 8 литров. Все свыше — это угроза генофонду нации. Мы находимся выше этой критической черты».

По данным Росстата, в 2019 году здоровый образ жизни вели 12% россиян. Наибольшее количество людей, придерживающихся здоровых привычек, проживает в Ингушетии, Крыму, Адыгее, Чувашии и Воронежской области. Антилидерами стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Тува, Хабаровский край и Забайкальский край.

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