Новый посол США Салливан прибыл в Москву
20:40 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Джон Салливан, ранее назначенный на пост посла США в России, прибыл в Москву. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.
"Да, он прибыл в Москву", - сказала она.
Его предшественником на этом посту был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. В начале октября он покинул Россию. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.
Новости
- 22:00 16.01.2020
- Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ
- 21:20 16.01.2020
- Соавтор Конституции РФ усомнился в компетентности группы по разработке поправок - СМИ
- 20:00 16.01.2020
- Онищенко не согласился с озвученной Скворцовой статистикой употребления алкоголя в РФ
- 19:20 16.01.2020
- Путин не исключил возможность обсуждения дополнительных поправок в Конституцию РФ - Клишас
- 18:40 16.01.2020
- Хафтар заявил, что готов соблюдать перемирие в Ливии - глава МИД ФРГ
- 18:00 16.01.2020
- Путина попросили учесть права крымчан в поправках к Конституции
- 17:32 16.01.2020
- Траты россиян на мобильные приложения впервые превысили $1 млрд
- 17:24 16.01.2020
- Международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве
- 17:12 16.01.2020
- Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева
- 17:00 16.01.2020
- По подозрению в получении особо крупной взятки задержан глава МВД Коми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать