Новый посол США Салливан прибыл в Москву

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Джон Салливан, ранее назначенный на пост посла США в России, прибыл в Москву. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Да, он прибыл в Москву", - сказала она.

Его предшественником на этом посту был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. В начале октября он покинул Россию. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.