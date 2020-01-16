Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ
22:00 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.
"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета Безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно тексту законопроекта, заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. "Заместитель председателя Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта", - следует из текста инициативы. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".
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