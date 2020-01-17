В США сообщили о наличии пострадавших военнослужащих при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
09:00 17.01.2020 Источник: RNS
В результате ракетного удара Ирана по расположенной на территории Ирака авиабазе Айн аль-Асад 8 января пострадали 11 американских военнослужащих, у них наблюдались признаки контузии, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США Билла Урбана.
«Несмотря на то, что ни один военнослужащий не погиб во время атаки Ирана по авиабазе Айн аль-Асад 8 января, несколько человек прошли лечение из-за признаков контузии, и они все еще находятся под наблюдением», — сказал Урбан.
Он добавил, что в качестве меры предосторожности несколько военнослужащих были направлены в Германию и Кувейт для «последующего обследования». Ожидается, что после этого они вернутся в Ирак. RNS
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