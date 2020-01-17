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В Москве будет дан салют в честь освобождения Варшавы

09:05 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Салют в честь освобождения Варшавы будет дан сегодня в Москве. На Поклонной горе запустят около трех тысяч фейерверков. Между тем, Минобороны рассекретило архивные документы. В них утверждается, что Варшавское восстание 1944 года было плохо подготовлено, его участники не сумели захватить стратегические объекты, но при этом убивали украинцев и евреев.

Напомним – Польша официально не отмечает 75-летие освобождение Варшавы от немецкой оккупации. Польский Сейм уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны.  Эхо Москвы

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