Медведев перед отставкой выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

09:20 Источник: Известия

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Деньги на строительство ледокола будут выделены из федерального бюджета в период с 2020 по 2027 год. Корабль по проекту 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году, пишет «ФАН».

Заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

27 декабря 2019 года сообщалось, что Балтийский завод планирует произвести пять атомных ледоколов до 2026 года для работы на Северном морском пути. Известия