0
0
108
НОВОСТИ

Медведев перед отставкой выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

09:20 17.01.2020 Источник: Известия

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Деньги на строительство ледокола будут выделены из федерального бюджета в период с 2020 по 2027 год. Корабль по проекту 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году, пишет «ФАН».

Заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

27 декабря 2019 года сообщалось, что Балтийский завод планирует произвести пять атомных ледоколов до 2026 года для работы на Северном морском пути.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 17.01.2020
В сфере ЖКХ на первое место вышла проблема состояния домов - исследование
0
26
10:00 17.01.2020
ЕК предложит временно запретить в ЕС использование систем распознавания лиц в общественных местах
0
38
09:32 17.01.2020
Части французского спецназа присутствуют на территории Ближнего Востока - Макрон
0
87
09:05 17.01.2020
В Москве будет дан салют в честь освобождения Варшавы
0
122
09:00 17.01.2020
В США сообщили о наличии пострадавших военнослужащих при ударе Ирана по авиабазе в Ираке
0
147
22:40 16.01.2020
В аэропорту Хельсинки оборудовали туалеты для собак
0
607
22:00 16.01.2020
Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ
0
605
21:20 16.01.2020
Соавтор Конституции РФ усомнился в компетентности группы по разработке поправок - СМИ
0
723
20:40 16.01.2020
Новый посол США Салливан прибыл в Москву
0
650
20:00 16.01.2020
Онищенко не согласился с озвученной Скворцовой статистикой употребления алкоголя в РФ
0
728

Возврат к списку