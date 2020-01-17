Части французского спецназа присутствуют на территории Ближнего Востока - Макрон
09:32 17.01.2020 Источник: Газета.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что части французского спецназа присутствуют на территории Ближнего Востока для борьбы с представителями террористических группировок. Об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что на территориях Аравийского полуострова и в Персидском заливе находятся спецподразделения «Ягуара».
Кроме того, французский лидер указал на то, что страна продолжает борьбу с представителями ИГ (организация запрещена в России)*.
Макрон подчеркнул, что члены спецназа были размещены на Ближнем Востоке «в рекордно короткое время».
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Газета.Ru
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