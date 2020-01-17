ЕК предложит временно запретить в ЕС использование систем распознавания лиц в общественных местах

10:00 Источник: Эхо Москвы

Еврокомиссия предложит временно запретить в ЕС использование систем распознавания лиц в общественных местах.

Как передает Reuters, в 18-страничном докладе на эту тему говорится, что сообщество должно успеть выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями. Отмечается также, что ЕК, прежде чем принимать окончательное решение, намерена выслушать все заинтересованные стороны. Эхо Москвы