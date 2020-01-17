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В сфере ЖКХ на первое место вышла проблема состояния домов - исследование

10:05 17.01.2020 Источник: Известия

Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках. Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП «ЖКХ Контроль», собирающем жалобы граждан онлайн и в своих приемных по всей стране. Проблемы с содержанием домов в прошлом году вышли на первое место, рассказали «Известиям» в организации.

По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.

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