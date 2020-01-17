В сфере ЖКХ на первое место вышла проблема состояния домов - исследование
10:05 17.01.2020 Источник: Известия
По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.
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