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Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

11:00 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ. Об этом он сообщил в пятницу в "Фейсбуке".

"Чтобы избежать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - сказано в заявлении.

Президент Украины получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке, сообщили в пятницу в офисе Владимира Зеленского.

"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

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