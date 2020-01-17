Роскосмос продолжает восстановление спутника "Метеор-М" после попадания микрометеорита

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роскосмоса продолжают работать над полноценным восстановлением работы спутника "Метеор-М", который в декабре прошлого года столкнулся с микрометеоритом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Спутник "Метеор-М" № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом", - написал Устименко на своей странице в "Твиттере".

По его словам, сейчас на космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером.