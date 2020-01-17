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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре превысило 120 человек

11:20 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре в Дагестане выросло до 124 человек, сообщили в пятницу ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 102 госпитализированных.

"На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человек, из которых 64 - дети", - сказал представитель управления.

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