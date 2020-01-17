Эксперты назвали самые популярные пароли в 2019 году
11:32 17.01.2020 Источник: Известия
Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у «Известий»). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной. С помощью этих данных мошенники взламывают почты, через которые можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счет.
Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.
Такие данные содержатся в ежегодном исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock, которое проводилось в третий раз. В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — «сливы» из генеалогического сервиса MyHeritage (180 млн), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 млн) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 млн).
Сохранение топа самых распространенных паролей характерно и для России: наиболее популярные кириллические коды в 2019 году — «пароль», «йцукен» и «я». В прошлом году слова в тройке просто стояли на других местах. В топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко», говорится в исследовании.
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