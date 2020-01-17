Два человека погибли в результате ДТП с 15 автомобилями на трассе М-4 "Дон"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв дорожной аварии с участием 15-18 автомобилей на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском в Адыгее увеличилось до двух. Помимо погибшего непосредственно на трассе, в центральной больнице города умер доставленный туда мужчина, сообщил ТАСС заместитель главного врача по лечебной части больницы Заур Ачох.

ДТП на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском с участием 15-18 машин произошло около 07:20 мск. Предварительная причина аварии - туман и гололед.

"В ЦРБ Адыгейска скончался доставленный в крайне тяжелом состоянии мужчина. Это второй человек, погибший в аварии под Адыгейском. Первый погиб на трассе М-4 "Дон". Еже одна пациентка нашей больницы находится в стабильно тяжелом состоянии", - сказал Ачох.

Еще двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.