Два человека погибли в результате ДТП с 15 автомобилями на трассе М-4 "Дон"
12:00 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жертв дорожной аварии с участием 15-18 автомобилей на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском в Адыгее увеличилось до двух. Помимо погибшего непосредственно на трассе, в центральной больнице города умер доставленный туда мужчина, сообщил ТАСС заместитель главного врача по лечебной части больницы Заур Ачох.
ДТП на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском с участием 15-18 машин произошло около 07:20 мск. Предварительная причина аварии - туман и гололед.
"В ЦРБ Адыгейска скончался доставленный в крайне тяжелом состоянии мужчина. Это второй человек, погибший в аварии под Адыгейском. Первый погиб на трассе М-4 "Дон". Еже одна пациентка нашей больницы находится в стабильно тяжелом состоянии", - сказал Ачох.
Еще двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.
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