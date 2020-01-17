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Депутаты-единороссы предложили ликвидировать политические партии за получение иностранного финансирования

13:00 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Депутаты-единороссы предлагают ликвидировать политические партии за получение иностранного финансирования. Они внесли соответствующий законопроект. В пояснительной записке говорится, что это необходимо из-за активной антироссийской пропаганды, которую ведут члены российских оппозиционных партий за рубежом.  Эхо Москвы

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