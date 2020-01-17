Не исключено, что США попытаются осуществить сценарий Венесуэлы в других странах - Лавров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в 2020 году могут попытаться повторить в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"О будущем строить прогнозы, прежде всего в отношении того, как поведут себя наши американские коллеги очень сложно. Вы перечислили некоторые примеры их поведения (поддержка протестов от Латинской Америки до Гонконга со стороны Вашингтона - прим. ТАСС), трудно предвидеть, что может быть введено в оборот в текущем году, но исключать ничего нельзя", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в новом году попыток осуществить смену власти, как США хотели это сделать в Венесуэле в 2019 году.