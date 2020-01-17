0
0
0
НОВОСТИ

Польша просит Запад на Дне памяти жертв Холокоста поддержать позицию Варшавы - Лавров

13:05 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в преддверии мероприятий в Иерусалиме, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, пытается убедить западных участников изложить в своих выступлениях позицию Варшавы в противовес РФ. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"На следующей неделе в Иерусалиме состоится международное мероприятие с участием в том числе и президента Путина в память жертв Холокоста, - сказал Лавров. - Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент [Польши Анджей] Дуда уже объявил, что не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников этой церемонии, а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне".

"Такие методы совсем неприличные, учитывая событие, в рамках которого они будут предприняты", - подчеркнул глава МИД РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 17.01.2020
Депутаты-единороссы предложили ликвидировать политические партии за получение иностранного финансирования
0
46
12:32 17.01.2020
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
0
93
12:20 17.01.2020
Не исключено, что США попытаются осуществить сценарий Венесуэлы в других странах - Лавров
0
109
12:05 17.01.2020
Темпы роста китайской экономики в 2019 году превысили 6%
0
125
12:00 17.01.2020
Два человека погибли в результате ДТП с 15 автомобилями на трассе М-4 "Дон"
0
145
11:32 17.01.2020
Эксперты назвали самые популярные пароли в 2019 году
0
184
11:20 17.01.2020
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре превысило 120 человек
0
170
11:05 17.01.2020
Роскосмос продолжает восстановление спутника "Метеор-М" после попадания микрометеорита
0
186
11:00 17.01.2020
Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке
0
222
10:32 17.01.2020
Пять первых мест в топе самых дорогих городов мира заняли представители Швейцарии
0
214

Возврат к списку