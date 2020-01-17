Польша просит Запад на Дне памяти жертв Холокоста поддержать позицию Варшавы - Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в преддверии мероприятий в Иерусалиме, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, пытается убедить западных участников изложить в своих выступлениях позицию Варшавы в противовес РФ. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"На следующей неделе в Иерусалиме состоится международное мероприятие с участием в том числе и президента Путина в память жертв Холокоста, - сказал Лавров. - Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, хотя президент [Польши Анджей] Дуда уже объявил, что не поедет на это мероприятие, пытаются убедить западных участников этой церемонии, а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне".

"Такие методы совсем неприличные, учитывая событие, в рамках которого они будут предприняты", - подчеркнул глава МИД РФ.