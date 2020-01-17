Единороссы заявили о претензиях к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения
13:32 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме имеют претензии к работе Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения. Об этом заявил в пятницу руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.
"В ходе общения депутатов фракции (в четверг - прим. ТАСС) с на тот момент еще кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств", - сказал Неверов, отвечая на вопрос журналистов. Среди таковых он назвал Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Министерство просвещения РФ. Ранее о высказанных на встрече с Мишустиным претензиях депутатов журналистам сообщил один из участников заседания.
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