Красная армия освободила Варшаву, но не принесла Польше свободу, считают в МИД страны
14:12 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Польши заявило, что с уважением относится к пролитой Красной армией в борьбе с фашизмом крови, однако не считает, что советские войска в 1945 году освободили республику. Такая оценка внешнеполитического ведомства содержится в заявлении, распространенном в "Твиттере" в пятницу, в 75-ю годовщину освобождения Варшавы Красной армией.
"Мы с уважением относимся к крови, пролитой в борьбе с фашизмом, - говорится в сообщении МИД республики. - Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу". Внешнеполитическое ведомство также выступило с критикой установившейся после 1945 года политической и экономической системы в стране.
НОВОСТИ
- 14:32 17.01.2020
- Население материкового Китая превысило 1,4 млрд человек
- 14:00 17.01.2020
- США убили Сулеймани умышленно, чтобы дестабилизировать регион - МИД РФ
- 13:32 17.01.2020
- Единороссы заявили о претензиях к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения
- 13:20 17.01.2020
- В столице побит температурный рекорд
- 13:05 17.01.2020
- Польша просит Запад на Дне памяти жертв Холокоста поддержать позицию Варшавы - Лавров
- 13:00 17.01.2020
- Депутаты-единороссы предложили ликвидировать политические партии за получение иностранного финансирования
- 12:32 17.01.2020
- В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
- 12:20 17.01.2020
- Не исключено, что США попытаются осуществить сценарий Венесуэлы в других странах - Лавров
- 12:05 17.01.2020
- Темпы роста китайской экономики в 2019 году превысили 6%
- 12:00 17.01.2020
- Два человека погибли в результате ДТП с 15 автомобилями на трассе М-4 "Дон"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать