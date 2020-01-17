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Красная армия освободила Варшаву, но не принесла Польше свободу, считают в МИД страны

14:12 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Польши заявило, что с уважением относится к пролитой Красной армией в борьбе с фашизмом крови, однако не считает, что советские войска в 1945 году освободили республику. Такая оценка внешнеполитического ведомства содержится в заявлении, распространенном в "Твиттере" в пятницу, в 75-ю годовщину освобождения Варшавы Красной армией.

"Мы с уважением относимся к крови, пролитой в борьбе с фашизмом, - говорится в сообщении МИД республики. - Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу". Внешнеполитическое ведомство также выступило с критикой установившейся после 1945 года политической и экономической системы в стране.

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