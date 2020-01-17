Духовный лидер Ирана назвал "днем Бога" ракетный удар по базам США в Ираке
15:00 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана считают ракетный удар своих вооруженных сил по базам США в Ираке "днем Бога". С соответствующим заявлением выступил в пятницу руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.
"День, когда ракеты КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) ударили по базам США, - это день Бога", - сказал он. Речь Хаменеи транслировало государственное телевидение.
Он также отметил, что "в ответ на убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в Ираке и Иране на улицы вышли десятки миллионов человек". "Эти события являются поворотными моментами в истории", - отметил духовный лидер.
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