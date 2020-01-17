В Свердловской области обнаружен изумруд весом около полукилограмма
15:12 17.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Найденный в Свердловской области редкий изумруд оценили в 55 тысяч долларов. Камень весом около полукилограмма обнаружен на Мариинском прииске, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Изумруд добыли рабочие на глубине 260 метров. Сейчас решается вопрос о выплате премий этим сотрудникам.
Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно получали известность. В начале 2015 года был обнаружен изумруд «Губернаторский» весом больше одного килограмма. В мае прошлого года нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом больше полутора килограммов. Говорит Москва
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