В Свердловской области обнаружен изумруд весом около полукилограмма

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Найденный в Свердловской области редкий изумруд оценили в 55 тысяч долларов. Камень весом около полукилограмма обнаружен на Мариинском прииске, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Изумруд добыли рабочие на глубине 260 метров. Сейчас решается вопрос о выплате премий этим сотрудникам.

Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно получали известность. В начале 2015 года был обнаружен изумруд «Губернаторский» весом больше одного килограмма. В мае прошлого года нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом больше полутора килограммов. Говорит Москва