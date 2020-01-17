В Пакистане более 80 исламских радикалов получили по 55 лет тюрьмы каждый

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд города Равалпинди в Пакистане вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает в пятницу агентство Associated press.

Христианка Асии Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор в отношении Биби, что в свою очередь вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.