В Пакистане более 80 исламских радикалов получили по 55 лет тюрьмы каждый
15:32 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд города Равалпинди в Пакистане вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает в пятницу агентство Associated press.
Христианка Асии Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор в отношении Биби, что в свою очередь вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.
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