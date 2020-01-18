Макрона эвакуировали из театра в Париже из-за прорыва протестующих
08:30 18.01.2020 Источник: Газета.Ru
Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным канала, Макрон со своей супругой Брижит Макрон пришли в театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Также после этого к зданию стали подтягиваться демонстранты, которые порывались зайти внутрь и выкрикивали лозунги в знак протеста против пенсионной реформы. Несмотря на то, что протестующих оттесняли правоохранительные органы, президента все равно было решено эвакуировать.
Как рассказал источник в окружении политика, Макрон пообещал и дальше посещать театры с супругой, несмотря на действия протестующих.
«Президент продолжит ходить в театр со своей женой, как он обычно делает», — подчеркнул источник.
Францию накрыла новая волна массовых протестов против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет. Газета.Ru
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