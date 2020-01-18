0
0
70
НОВОСТИ

Макрона эвакуировали из театра в Париже из-за прорыва протестующих

08:30 18.01.2020 Источник: Газета.Ru

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным канала, Макрон со своей супругой Брижит Макрон пришли в театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Также после этого к зданию стали подтягиваться демонстранты, которые порывались зайти внутрь и выкрикивали лозунги в знак протеста против пенсионной реформы. Несмотря на то, что протестующих оттесняли правоохранительные органы, президента все равно было решено эвакуировать.

Как рассказал источник в окружении политика, Макрон пообещал и дальше посещать театры с супругой, несмотря на действия протестующих.

«Президент продолжит ходить в театр со своей женой, как он обычно делает», — подчеркнул источник.

Францию накрыла новая волна массовых протестов против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 18.01.2020
Рамзан Кадыров может сменить должность - СМИ
0
17
08:50 18.01.2020
Трамп посоветовал аятолле Хаменеи следить за словами
0
42
08:40 18.01.2020
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
0
63
22:19 17.01.2020
Украина планирует принять меры по снижению напряженности в отношениях с РФ
0
696
22:00 17.01.2020
Московские власти напомнили организаторам о порядке проведения шествия 19 января
0
577
20:56 17.01.2020
Зеленский не собирается отправлять в отставку премьер-министра Украины
0
647
19:48 17.01.2020
В Абхазии назвали условия, при которых можно будет начать нормализацию отношений с Грузией
0
794
18:56 17.01.2020
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
0
715
18:20 17.01.2020
Новый состав правительства РФ будет известен к началу следующей недели - СМИ
0
738
18:15 17.01.2020
Директор МВФ усмотрела признаки надвигающегося финансового кризиса в мире
0
916

Возврат к списку