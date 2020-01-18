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Администрация Трампа задумывалась о возможности нанесения превентивного удара по объектам Ирана

10:00 18.01.2020 Источник: Известия

Американская администрация задумывалась о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Это признание он сделал, отвечая на вопрос, нужны ли такие превентивные удары в свете ракетных атак со стороны исламской республики по территории других стран.

«Это важный вопрос, над которым мы много думали», — сказал госсекретарь.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие», а Тегеран в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию этим оружием.

«Мы собираемся сделать всё необходимое, что должно быть сделано, чтобы гарантировать, что это заявление, это обязательство, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным, подтвержденным, проверяемым, и мы никогда не позволим этому случиться», — сказал госсекретарь.  Известия

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