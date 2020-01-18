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Верховный суд США рассмотрит дело о том, как должны голосовать члены коллегии выборщиков

15:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд США принял решение рассмотреть вопрос о том, как члены коллегии выборщиков должны голосовать на своем собрании после президентских выборов в стране. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте высшего судебного органа Соединенных Штатов.

По сути Верховный суд должен ответить на вопрос, обязаны ли выборщики голосовать на собрании за победителя выборов в своем штате, либо они свободны в своем выборе и имеют право голосовать за кого пожелают. Последнее позволит небольшой группе выборщиков, которых в США принято называть недобросовестными, фактически решать исход президентских выборов, если за кандидатов на пост главы государства проголосует примерно одинаковое число избирателей.

Мнение судов нижней инстанции ряда штатов по этому делу разделились, и было принято решение передать этот вопрос высшему судебному органу.

Как ожидается, Верховный суд вынесет решение по этому вопросу весной этого года. Президентские выборы США пройдут в ноябре 2020 года.

В истории США были случаи, когда некоторые выборщики голосовали не так, как обещали. Так, в 2016 году четыре представителя коллегии выборщиков от американского штата Вашингтон были подвергнуты штрафу в размере 1 тыс. долларов каждый за то, что во время голосования они отказались поддержать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая одержала победу на выборах президента США в этом штате. Трое из них поддержали вместо нее экс- госсекретаря США Колина Пауэлла, не участвовавшего в предвыборной гонке, еще один член коллегии проголосовал за влиятельную представительницу индейского народа сиу.

Американская избирательная система - архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице- президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

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