Индия останавливает проект создания скоростной транспортной системы Hyperloop - СМИ
16:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство индийского штата Махараштра объявило об остановке широко разрекламированного проекта скоростной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу этого штата мегаполис Мумбаи с городом Пуна. Об этом сообщил журналистам заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар.
"Проект Hyperloop не реализован нигде в мире. Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате ", - цитирует в субботу слова Павара газета "Индиан экспресс".
Министр, однако, добавил, что его заявление не следует рассматривать как решение об отказе от проекта навсегда. "Если эта технология будет развиваться и будет успешно опробована за рубежом, мы тоже можем о ней подумать", - отметил чиновник.
Ранее предыдущая администрация штата намеревалась реализовать проект Hyperloop стоимостью 10 млрд долларов, чтобы сократить пассажирам время передвижения между Мумбаи и Пуной (двумя крупнейшими городами штата) с 3-4 часов до 35 минут.
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