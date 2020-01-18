В ПФР рассказали, какой будет пенсия к 2022 году
17:00 18.01.2020 Источник: Российская газета
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.
В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей. "РГ"
НОВОСТИ
- 18:00 18.01.2020
- Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране "Боинга" - Reuters
- 17:30 18.01.2020
- Всем ветеранам войны к 75-летию Победы будет выплачено 75 тысяч рублей - Путин
- 16:00 18.01.2020
- Индия останавливает проект создания скоростной транспортной системы Hyperloop - СМИ
- 15:00 18.01.2020
- Верховный суд США рассмотрит дело о том, как должны голосовать члены коллегии выборщиков
- 14:00 18.01.2020
- Экспорт нефти из Ливии сократится из-за закрытия портов - "Аль-Арабия"
- 13:00 18.01.2020
- США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия
- 12:30 18.01.2020
- Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ
- 12:00 18.01.2020
- Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары
- 11:30 18.01.2020
- Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства
- 11:00 18.01.2020
- Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать