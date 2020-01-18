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НОВОСТИ

В ПФР рассказали, какой будет пенсия к 2022 году

17:00 18.01.2020 Источник: Российская газета

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.

В январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на тысячу рублей.  "РГ"

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