Всем ветеранам войны к 75-летию Победы будет выплачено 75 тысяч рублей - Путин
17:30 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла. "У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.
НОВОСТИ
- 18:00 18.01.2020
- Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране "Боинга" - Reuters
- 17:00 18.01.2020
- В ПФР рассказали, какой будет пенсия к 2022 году
- 16:00 18.01.2020
- Индия останавливает проект создания скоростной транспортной системы Hyperloop - СМИ
- 15:00 18.01.2020
- Верховный суд США рассмотрит дело о том, как должны голосовать члены коллегии выборщиков
- 14:00 18.01.2020
- Экспорт нефти из Ливии сократится из-за закрытия портов - "Аль-Арабия"
- 13:00 18.01.2020
- США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия
- 12:30 18.01.2020
- Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ
- 12:00 18.01.2020
- Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары
- 11:30 18.01.2020
- Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства
- 11:00 18.01.2020
- Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать