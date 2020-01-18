Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране "Боинга" - Reuters
18:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранские власти передадут украинской стороне бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Тасним.
Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев "Боинга" для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч.
НОВОСТИ
- 17:30 18.01.2020
- Всем ветеранам войны к 75-летию Победы будет выплачено 75 тысяч рублей - Путин
- 17:00 18.01.2020
- В ПФР рассказали, какой будет пенсия к 2022 году
- 16:00 18.01.2020
- Индия останавливает проект создания скоростной транспортной системы Hyperloop - СМИ
- 15:00 18.01.2020
- Верховный суд США рассмотрит дело о том, как должны голосовать члены коллегии выборщиков
- 14:00 18.01.2020
- Экспорт нефти из Ливии сократится из-за закрытия портов - "Аль-Арабия"
- 13:00 18.01.2020
- США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия
- 12:30 18.01.2020
- Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ
- 12:00 18.01.2020
- Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары
- 11:30 18.01.2020
- Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства
- 11:00 18.01.2020
- Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать