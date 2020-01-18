Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране "Боинга" - Reuters

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти передадут украинской стороне бортовые самописцы сбитого под Тегераном 8 января лайнера "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Тасним.

Как заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, решение о передаче Киеву бортовых самописцев "Боинга" для расшифровки было принято после ряда проведенных с украинскими представителями встреч.