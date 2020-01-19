0
0
93
НОВОСТИ

Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране

14:30 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил во воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По его словам, которые приводит агентство ИРНА, "в настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета". Резайефара добавил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 19.01.2020
В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
0
47
13:53 19.01.2020
Глава Чувашии рассказал, что нужно делать с "отдельными" журналистами
0
181
13:30 19.01.2020
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
0
206
13:12 19.01.2020
Медведев назвал некоторые причины отставки правительства
0
248
12:55 19.01.2020
В Киеве прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами
0
234
11:30 19.01.2020
Явлинский: Партия "Яблоко" приступает к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ
0
325
11:00 19.01.2020
МИД ФРГ: Угрозы и военные акции в отношении Ирана ничего изменили
0
338
08:48 19.01.2020
Советник СНБ США по России отстранен от должности - СМИ
0
477
08:44 19.01.2020
На конференции в Берлине глава Госдепа США не собирается встречаться с делегатами из Росси
0
456
08:40 19.01.2020
Официальные данные о числе заболевших новым коронавирусом в КНР могут быть занижены - СМИ
0
430

Возврат к списку