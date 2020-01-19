Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране
14:30 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил во воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.
По его словам, которые приводит агентство ИРНА, "в настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета". Резайефара добавил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".
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